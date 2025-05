LA LIBERTÀ È UN PASSERO BLU di Heloneida Studart | recensione

Marcos y Marcos riporta alla luce "La libertà è un passero blu" di Heloneida Studart, un'opera che risuona potentemente nel contesto attuale dei diritti umani e delle libertà individuali. La storia di João, imprigionato per la sua audace affermazione, riflette le battaglie moderne per l'espressione e la giustizia. Scoprire il coraggio di Mari e le sfide di un'epoca storica non è solo lettura, ma un invito a riflettere sul

Marcos y Marcos pubblica, nella collana Gli Alianti, una nuova edizione di La libertà è un passero blu, romanzo di una delle più importanti autrici brasiliane del ’900, pioniera del movimento femminista e deputata nel suo Paese: Heloneida Studart. Trama. João viene sbattuto in carcere perché ha scritto sui muri “Il passero è un uccello blu”. Marina, emotiva e tenace nipote di una ricca centenaria temuta da tutti, ogni sabato si precipita da João, cugino che ama sconfinatamente. Le ha rivelato lui meraviglie, orrori e ingiustizie dei bassifondi e delle zone ricche della città, lui le ha aperto occhi e sesso alla bellezza, alle passioni più ardenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - LA LIBERTÀ È UN PASSERO BLU di Heloneida Studart: recensione

Cerca Video su questo argomento: Libertà Passero Blu Heloneida Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Dai cunti meravigliosi della nonna tirannica è nata una femminista. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia