La liberazione di 10 ostaggi e la restituzione di 18 corpi | ecco l' offerta di Hamas Israele è un rifiuto di fatto

Il conflitto israelo-palestinese si tinge di nuove tensioni. Hamas ha proposto la liberazione di dieci ostaggi e la restituzione di diciotto corpi, ma Israele ha rifiutato l'offerta. Questo episodio evidenzia il difficile cammino verso un cessate il fuoco duraturo, in un contesto globale dove la diplomazia è più che mai in discussione. Sarà sufficiente questa mossa per riaccendere il dialogo? La risposta potrebbe definire il futuro della regione.

AGI - Hamas ha presentato la sua risposta alla proposta di cessate il fuoco avanzata dall'inviato USA per il Medio Oriente, Steve Witkoff, proponendo la liberazione di dieci ostaggi vivi e la restituzione di 18 corpi in cambio del rilascio da parte di Israele di diversi prigionieri palestinesi. Lo riportano il Guardian e il Times of Israel, citando il comunicato del gruppo terroristico e altre fonti. Piano in cinque fasi per il rilascio. Il canale egiziano Al-Rad riporta che Hamas ha chiesto che il ritorno degli ostaggi sia suddiviso in cinque fasi, anziché due nella prima settimana. Il gruppo terroristico intende rilasciare quattro ostaggi vivi il primo giorno di una tregua di 60 giorni, due ostaggi vivi il trentesimo giorno e altri quattro l'ultimo giorno dell'accordo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La liberazione di 10 ostaggi e la restituzione di 18 corpi: ecco l'offerta di Hamas. Israele, "è un rifiuto di fatto"

La liberazione di dieci ostaggi e la restituzione di 18 corpi: ecco l'offerta di Hamas

Un barlume di speranza si accende nel conflitto israelo-palestinese: Hamas propone la liberazione di dieci ostaggi e il ritorno di 18 corpi, in cambio di prigionieri palestinesi.

Cerca Video su questo argomento: Liberazione 10 ostaggi Restituzione 18 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scontro con Macron: «In Cisgiordania solo uno Stato ebraico»; Striscia di Gaza, il piano di pace degli Usa si rivela l'ennesimo flop; 60 giorni di tregua e scambio di ostaggi: la bozza Israele-Hamas mediata da Witkoff; Il piano flop per la pace a Gaza | Hamas verso il rifiuto Israele bombarda la Striscia. 🔗Se ne parla anche su altri siti