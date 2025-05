La lettera di addio di Gian Piero Gasperini all’Atalanta | Ho deciso io | perché me ne vado

Gian Piero Gasperini saluta l’Atalanta con un “Adòss” che risuona come un canto di fine stagione. Dopo nove anni di successi e crescita, il tecnico chiarisce: "Non parliamo di addio". Con questa frase, non solo mette in luce la sua attaccamento al club, ma sottolinea un trend più ampio nel calcio contemporaneo: la fluidità delle carriere. La Dea continua a volare, mentre Gasperini si prepara a nuove sfide. Un cambio che stimola la rifl

«Adòss», è con questa espressione tipicamente bergamasca che Gian Piero Gasperini pone la parola fine alla sua esperienza sulla panchina dell’Atalanta. «Non parliamo però di addio. Non mi piace», specifica il tecnico che per nove anni ha guidato la Dea. «Tutto il resto rimarrà immutato». È il messaggio che Gasperini ha affidato all’ Eco di Bergamo, affidando allo storico quotidiano il compito di portarla ai tifosi: «Il mio primo pensiero in queste ore è per loro». Ma ora Gasp è pronto a nuove avventure – leggasi Roma – perché non c’è niente come lo «stimolo» e l’«entusiasmo» che ne derivano. La scelta della Roma: «Decisione personale, lascio la Dea in alto». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La lettera di addio di Gian Piero Gasperini all’Atalanta: «Ho deciso io: perché me ne vado»

