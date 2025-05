La legge ungherese anti-Pride all’esame di Bruxelles

La legge ungherese anti-Pride è ora sotto la lente di Bruxelles, in un contesto europeo sempre più attento ai diritti civili. Il ministro Bóka ha dichiarato che non ci sono divieti, ma l'eco della polemica è forte. Questo scontro mette in luce un crescente dissenso tra le politiche nazionali e i valori europei di inclusività. Riuscirà l'Unione a mantenere la sua voce in difesa dei diritti umani? Non perdere l'evoluzione di questa vicenda!

“Non c’è alcun divieto contro il Pride.”, ha detto a Bruxelles il ministro ungherese per gli Affari Ue, János Bóka, come riportato dal Manifesto del 28 maggio scorso. Per l’esponente . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La legge ungherese anti-Pride all’esame di Bruxelles

Cerca Video su questo argomento: Legge Ungherese Anti Pride Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Venti Paesi Ue mettono all’angolo l’Ungheria per la stretta anti-Lgbtq+: “Giù le mani dal Pride”; 20 paesi Ue contro l'Ungheria: Vieta il Pride; Niente firma per il Pride: Meloni spalleggia Orbán. E von der Leyen temporeggia; Sedici Stati Ue contro il bando dal Pride in Ungheria: l'Italia non c'è. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pride vietato per in Ungheria, Milano scende in piazza. Guaiana (All Out): "Ora intervenga l'Europa"

Scrive informazione.it: Pride vietato per in Ungheria, Milano scende in piazza. Guaiana (All Out): 'Ora intervenga l'Europa' di Pasquale Quaranta Il governo ungherese ha vietato il Budapest Pride, in programma per il 28 giug ...

Cinque ong per diritti umani fanno ricorso contro il divieto di Pride in Ungheria

Scrive gazzettadelsud.it: BRUXELLES - Cinque organizzazioni per i diritti umani - Amnesty International Ungheria, Background Society, Hungarian Helsinki Committee, Rainbow Mission ...

20 paesi Ue contro l'Ungheria: "Vieta il Pride e viola i diritti delle persone Lgbtq+"

Come scrive msn.com: AGI - "Siamo profondamente preoccupati per le recenti modifiche legislative e costituzionali che ledono i diritti fondamentali delle persone Lgbtiq+, adottate dal Parlamento ungherese il 18 marzo e il ...