La riforma sulla caccia, attesa e discussa, si è arenata nel Consiglio dei ministri. Forza Italia ha decisamente smussato gli angoli più controversi, cercando un equilibrio tra esigenze venatorie e tutela della fauna. Questo rinvio non è solo una questione legislativa, ma riflette un dibattito più ampio sulla sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Quale futuro attende la nostra fauna selvatica? La questione è aperta e coinvolgente!

Era attesa in Consiglio dei ministri già il 19 maggio, poi in quello della settimana successiva, il 26. Ma niente da fare, la riforma che punta a stravolgere la legge sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio (15792) non s’è vista. Il motivo? Tensioni tra il ministero dell’Agricoltura di Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e il ministero dell’Ambiente di Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia). La pubblicazione delle bozze del disegno di legge – fatta in esclusiva da ilFattoQuotidiano.it il 17 maggio – non ha fatto altro che alimentare le distanze nel centrodestra, soprattutto grazie alla contrarietà espressa dalle associazioni ambientaliste e animaliste, dall’opinione pubblica e da volti noti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La legge sparatutto sulla caccia “salta” dal Consiglio dei ministri, Forza Italia lima le parti più estreme: “Va trovato equilibrio”

