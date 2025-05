la juventus rischia di rimanere con tudor pioli e mancini le alternative sportmediaset

La Juventus è in un autentico tornante: dopo i rifiuti di Conte e Gasperini, la ricerca del nuovo allenatore diventa un rompicapo. Mancini e Pioli sono sul tavolo, ma l'ipotesi Tudor non è da sottovalutare. Questo scenario incerto riflette il clima di instabilità che permea il calcio italiano, dove le decisioni strategiche possono cambiare le sorti di una stagione. Chi guiderà la Vecchia Signora verso nuovi trionfi? La suspense è palpabile!

La Juventus è alla ricerca del nuovo allenatore che subentrerà dopo il Mondiale per club, dopo aver ricevuto due no da parte di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Rimangono in lista Roberto Mancini e Stefano Pioli, ma potrebbe esserci a sorpresa anche la permanenza dell’attuale allenatore “traghettatore” Igor Tudor. La Juventus rischia di dover rimanere con Tudor, Pioli e Mancini le alternative. Sportmediaset scrive: Adesso che anche Gasperini è scivolato via, riapparecchiare la tavola è tutto fuorché semplice. Al 31 maggio, la Juventus è ancora senza un allenatore per la prossima stagione e, di conseguenza, è in ritardo nella programmazione del futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it