la guerra di potere tra fifa e uefa

L'ultima volta che si sono visti, Gianni Infantino e Aleksander Ceferin, in realtà non si sono visti. Ceferin, presidente dell'Uefa, si è alzato durante il congresso della Fifa in Paraguay, si è messo a capo degli otto membri europei del Consiglio e ha abbandonato i lavori. Infantino, presidente della Fifa, era arrivato troppo tardi, tre ore dopo l'appuntamento formale. Ceferin se n'è andato sdegnato, Infantino non è riuscito a essere puntuale perché si era dilungata la visita in Arabia Saudita e Qatar al seguito di Donald Trump. Il capo del calcio mondiale era in giro a stringere accordi, cercare denaro, stringere patti più o meno oscuri per accrescere la sua influenza e la delegazione europea ha lasciato il congresso di Asuncion, accusando Infantino di "assecondare interessi politici privati".