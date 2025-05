La grande forza di Daria una vita stroncata a 18 anni e i sogni spezzati | Voleva fare la commessa Resterà nei nostri cuori e sarà un esempio per i giovani

La tragica storia di Daria, stroncata a soli 18 anni, ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto i sogni giovanili siano preziosi. In un'epoca in cui i giovani sono sempre più pressati dalle aspettative, la sua determinazione a diventare commessa resta un faro di speranza. Daria sarà un simbolo di resilienza, invitandoci a riflettere sull'importanza di sostenere le aspirazioni dei nostri ragazzi. Non dimentichiamola mai.

Somma Lombardo (Varese), 31 maggio 2025 – Era felice Daria. A diciotto anni, li aveva compiuti da poco, l’8 maggio, si ha diritto ad essere felici, tutta la vita davanti, il futuro da costruire, i sogni da realizzare. E Daria ne aveva di sogni, alcuni li stava realizzando, un lavoro, come commessa, il suo desidero, da trovare subito, ora che aveva terminato il suo percorso formativo quadriennale al Cfp Ticino – Malpensa e la cittadinanza italiana. Finalmente, arrivata la maggiore età, poteva diventare cittadina italiana e aveva per questo già l’appuntamento, il prossimo 16 giugno, in Comune a Somma Lombardo, una data importante, come il compleanno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La grande forza di Daria, una vita stroncata a 18 anni e i sogni spezzati: “Voleva fare la commessa. Resterà nei nostri cuori e sarà un esempio per i giovani”

