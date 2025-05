La generosità dei privati fa rinascere il ristoro nel cuore della Valsassina

La Valsassina si riaccende grazie alla generosità dei privati: un nuovo ristoro nel suggestivo alpeggio di Intelco promette di diventare il ritrovo ideale per escursionisti e amanti della natura. In un periodo in cui il turismo sostenibile è in forte crescita, questo luogo non è solo un punto di sosta, ma un simbolo di comunità e passione per il territorio. Venite a scoprire gusti autentici tra panorami mozzafiato!

Un punto di appoggio per gli escursionisti nel cuore della Valsassina. La frazione di Indovero, dopo l'apertura del locale di degustazione nella 'Vigna', si arricchisce di una nuova e significativa realtà: infatti presso l'alpeggio in località Intelco, è stata avviata un'attività di ristoro.