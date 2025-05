La gemma della nostra vita | tutto quello che c’è da sapere

Questa sera, non perdere "La gemma della nostra vita" su Rai 1! Questo film emozionante, che esplora temi di cambiamento e riscoperta personale, ci ricorda l'importanza di seguire le proprie passioni. Con un cast di talenti come Tom Everett Scott ed Ella Ballentine, la storia promette di coinvolgerti fino all'ultimo minuto. Preparati a riflettere su cosa rende davvero preziosa la nostra esistenza: un viaggio che vale la pena vivere!

La gemma della nostra vita: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 31 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La gemma della nostra vita (titolo originale: Rise and Shine, Benedict Stone), film del 2021 diretto da Peter Benson con Tom Everett Scott, Ella Ballentine, Mia Maestro e tanti altri attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Benedict Stone e la moglie Emilia si sono separati dopo dieci anni di tentativi di avere un figlio. Benedict vorrebbe in realtà ancora stare con lei ma Emilia ha bisogno di spazio per capire cosa vuole realmente. Così, quando la nipote adolescente Gemma bussa alla sua porta, Benedict vede la sua esistenza del tutto sconvolta. 🔗 Leggi su Tpi.it