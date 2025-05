La gatta che partorisce in cima alle tribune dell' Autodromo e i gattini che rischiano di precipitare

...ha dimostrato che l'amore per gli animali supera ogni ostacolo. Con un intervento tempestivo e tanta dedizione, ha salvato una mamma gatta e i suoi cuccioli, in un contesto inaspettato come il Tempio della Velocità. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione al benessere degli esseri viventi, anche nei luoghi più inusuali. Un esempio di umanità che scalda il cuore e fa riflettere!

Un salvataggio nel Tempio della Velocità raggiunto grazie a tanta pazienza e professionalità. Ora mamma gatta e i suoi micini sono in salvo. Una storia che ha dell’incredibile quella che arriva dall’Autodromo di Monza e che ci viene raccontata da Said Beid, il not pet detective di Villasanta che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La gatta che partorisce in cima alle tribune dell'Autodromo e i gattini che rischiano di precipitare

