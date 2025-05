La galleria chiude | non ci sono più strade

La chiusura della galleria di Paganica mette in evidenza un problema più ampio: l'abbandono delle infrastrutture. Il sindaco di Piandimeleto, Nicolò Pierini, lancia un allerta sui disagi che cittadini e imprese stanno vivendo. In un'epoca in cui la mobilità è fondamentale per la nostra economia, è il momento di chiedere maggiore attenzione alle strade locali. Come possiamo costruire un futuro migliore se non curiamo le basi su cui poggia?

"La Provincia dimentica le sue strade e ora cittadini e imprese ne pagano le conseguenze". Il sindaco di Piandimeleto Nicolò Pierini analizza la situazione viabilità alla luce dei lavori in corso nella galleria di Paganica, tra Lunano e Sant’Angelo in Vado, che porteranno anche a una chiusura totale dal 26 luglio al 14 agosto. "Negli ultimi anni, l’entroterra è stato colpevolmente lasciato in uno stato di abbandono inaccettabile. Oggi, con i lavori in corso nella galleria di Lunano, emerge in tutta la sua drammaticità la mancanza di vie alternative sicure e percorribili". "Due esempi lampanti – continua il sindaco – di questo disinteresse sono la strada provinciale del Monte Picchio e la provinciale per Peglio che rappresenteranno la viabilità alternativa quando la galleria sarà chiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La galleria chiude: non ci sono più strade"

Cerca Video su questo argomento: Galleria Chiude Sono Strade Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La galleria chiude: non ci sono più strade; Viabilità e sicurezza: i provvedimenti del Comune. Al centro città ecco la zona azzurra; L’ordinanza festa scudetto a Napoli: l’elenco delle strade chiuse venerdì 23 maggio; Strade a autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana. 🔗Cosa riportano altre fonti

"La galleria chiude: non ci sono più strade"

Si legge su msn.com: L’attacco di Nicolò Pierini alla Provincia: "Dimentica la viabilità e ora i cittadini ne pagano le conseguenze".

Galleria del Comelico pericolosa, chiude per quasi due anni. Ma i sindaci sono sul piede di guerra

ilgazzettino.it scrive: BELLUNO - Chiude la galleria Comelico in ... tra i territori comunali di Auronzo e Santo Stefano, sono collocati i quattro chilometri della galleria Comelico. Insomma, per Ianese la chiusura ...

Maltempo, strade allagate: chiusa galleria della tangenziale. Scuole chiuse ad Anzio

Riporta romatoday.it: che i suddetti non sono stati ancora puliti e come Fratelli d’Italia abbiamo chiesto alla maggioranza di relazionare a Dicembre sul bando in corso". Strade chiuse a Roma A causa del maltempo ...