La fusione nucleare in Italia | 700 milioni di euro per accendere una stella a 20 chilometri dal Colosseo

...combustibili fossili e la crisi energetica. Con un investimento di 700 milioni di euro, l'Italia punta a diventare protagonista nella corsa alla fusione nucleare, un'opzione sostenibile che promette un futuro luminoso. Immagina di poter accendere una stella a soli 20 chilometri dal Colosseo: non solo un traguardo scientifico, ma un passo verso un’energia pulita e illimitata per le generazioni future. La sfida è lanciata: siamo pronti a scommettere sul nostro dom

Avere una stella a portata di mano è il sogno di ogni fisico nucleare. Una missione impossibile che i ricercatori di tutto il mondo stanno provando a portare a termine. Perché produrre energia, proprio come fa il nostro Sole, potrebbe risolvere in un colpo solo la nostra dipendenza dai combustibili fossili e la crisi energetica.

