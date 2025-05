La Freedom Flotilla salpa dalla Sicilia verso Gaza | a bordo un carico di aiuti

La Freedom Flotilla è finalmente salpata da Catania, diretta a Gaza con un carico di aiuti umanitari. Questo coraggioso gesto si inserisce in un contesto globale di crescente consapevolezza sulle crisi dimenticate. Il viaggio della nave Conscience rappresenta non solo una missione di solidarietà, ma anche un richiamo all’azione per tutti noi. Un punto interessante? La determinazione di chi non si arrende davanti agli ostacoli.

(LaPresse) E’ salpata da Catania, una nave diretta a Gaza, con l’intento di portare aiuti umanitari alla popolazione colpita da quasi 3 anni di guerra da parte di Israele. L’equipaggio della Freedom Flotilla Coalition, a bordo della Conscience, aveva già tentato di raggiungere la Striscia, ma al largo della costa di Malta erano stati intercettati da droni israeliani e colpiti più volte. Questa volta gli attivisti utilizzeranno lo yacht “Madleen” per il viaggio. Gli attivisti hanno issato una bandiera palestinese a prua della nave. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Freedom Flotilla salpa dalla Sicilia verso Gaza: a bordo un carico di aiuti

