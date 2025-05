La Francia fa retromarcia sulle ZTL, riaccendendo il dibattito sulla mobilità sostenibile. Con l’abolizione delle zone a traffico limitato, un’alleanza inaspettata tra diversi partiti segna una svolta nel panorama politico. Mentre le città di tutto il mondo cercano soluzioni per ridurre l'inquinamento, Parigi sembra tornare indietro. È ora di riflettere: quale futuro per le nostre metropoli? La sfida del bilancio tra vivibilità e mobilità è più attuale che

Parigi, 31 maggio 2025 – Introdotte nel 2019 con la legge 'Clima e Resilienza', le ZTL francesi sono finite nel mirino di un'alleanza inedita tra i deputati del Rassemblement National, dei Républicains e della France Insoumise, che ne hanno decretato l'abolizione proprio mercoledì 28 maggio. In totale, i voti favorevoli sono stati 98, mentre i contrari — tra cui socialisti, ecologisti e parte dei deputati del partito di Macron — si sono fermati a 54. "Una vittoria storica per tutti gli automobilisti", ha esultato Philippe Nozière, presidente della lobby "40 milioni di automobilisti". Una decisione "stupida" e "ingiusta", ha invece affermato il Comune di Parigi, secondo cui la misura non farà che aggravare il problema delle morti legate all'inquinamento dell'aria.