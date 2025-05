La finalista di ' Amici' Antonia incontra i fan al centro commerciale

Un pomeriggio di pura emozione al centro commerciale: Antonia, finalista di 'Amici', ha conquistato i cuori dei suoi fan con sorrisi e abbracci. Oltre 300 persone in fila per un firmacopie che ha reso indimenticabile l'incontro. In un'epoca in cui connessioni autentiche sembrano rare, momenti come questi dimostrano quanto la musica possa unire e toccare le vite. Chi ha vissuto quell'istante porterà per sempre con sé una lacrima di gioia

Un sorriso, una battuta, un abbraccio. Poi il firmacopie del cd, la foto ricordo, una lacrima. È un’emozione indelebile quella che ha accompagnato gli oltre 300 fan che nel pomeriggio di venerdì si sono messi in coda pazientemente per incontrare Antonia, finalista di 'Amici di Maria De Filippi'. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La finalista di 'Amici' Antonia incontra i fan al centro commerciale

