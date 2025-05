La finale di Donnarumma | i tifosi del Milan gli chiedono di fermare l'Inter che lo segue per il futuro

La finale di Champions League è alle porte e Gianluigi Donnarumma si trova al centro dell'attenzione: i tifosi rossoneri sperano che il loro ex portiere fermi l’Inter, club che lo corteggia per la prossima stagione. In un momento in cui rivalità calcistiche si intrecciano con ambizioni personali, Donnarumma avrà l’occasione di dimostrare il suo valore. Riuscirà a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera? La tensione è palpabile!

Paris Saint-Germain e Inter si giocano la vittoria della Champions League e per Gianluigi Donnarumma sarà una partita molto speciale. Per l`importanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi»

In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

