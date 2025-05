LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SU TV8 | PARIS SAINT-GERMAIN VS INTER LIVE DA MONACO

Non perdere la finale di Champions League su TV8: Paris Saint Germain contro Inter! Una sfida che va oltre il campo, dove le emozioni e i sogni di una stagione si incontrano. Scopri chi tra i due club avrà la meglio nell’atmosfera magica di Monaco. Sintonizzati per "Champions Night", dalle 19:30 fino a dopo il fischio finale. Prepara i popcorn: stasera l’Europa è in palio!

Inter e PSG sono pronte ad affrontarsi all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La notte in cui i campioni realizzano i loro sogni e diventano leggende vi aspetta live su Tv8. Una partita che vale una stagione intera che Tv8 racconta con Champions Night, lo studio pre partita dalle 19:30, il match alle 21:00 e a seguire lo studio post partita. Leo di Bello e Sarah Castellana vi aspettano con i loro ospiti per la partita dell’anno. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Gianluca Di Marzio, Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE SU TV8: PARIS SAINT-GERMAIN VS INTER LIVE DA MONACO

