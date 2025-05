La famiglia ’citofonata’ da Salvini Sconto di pena dalla Cassazione

La notizia della riduzione della pena per la famiglia Labidi riaccende il dibattito sulle conseguenze delle politiche di sicurezza in Italia. La famosa citofonata di Salvini, simbolo di una campagna elettorale accesa, mette in luce le tensioni tra giustizia e populismo. Un punto interessante? Questo caso potrebbe segnare un cambio di rotta nella percezione pubblica delle azioni politiche, evidenziando la complessità delle dinamiche sociali. Come influisce questo sulla fiducia nelle istituzioni?

Dovrà essere ricalcolata per ‘difetto’ la pena comminata in Appello a Faouzi Ben Ali Labidi e Caterina Razza, genitori di Yaya e destinatari della famosa citofonata "Scusi, lei spaccia?" di Matteo Salvini al Pilastro durante la campagna elettorale per le regionali 2020. Lo ha disposto la Cassazione, che ha accolto il ricorso dei legali dei Labidi, gli avvocati Bruno Salernitano e Filomena Chiarelli, che avevano chiesto alla Suprema Corte di considerare il vincolo di continuazione in relazione ad altre condanne avute dalla coppia. Il processo in cui erano coinvolti è relativo alla maxi operazione della Squadra mobile, coordinata dai pm Roberto Ceroni e Marco Imperato, che aveva ‘decapitato’ i clan che gestivano lo spaccio al Pilastro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La famiglia ’citofonata’ da Salvini. Sconto di pena dalla Cassazione

Droga, famiglia tunisina ‘citofonata’ da Salvini condannata in Cassazione

La Cassazione ha messo un punto fermo su una vicenda che scuote Bologna: una famiglia tunisina, al centro di un'inchiesta per spaccio nel quartiere Pilastro, è stata condannata.

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Citofonata Salvini Sconto Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La famiglia ’citofonata’ da Salvini. Sconto di pena dalla Cassazione; Famiglia 'citofonata' da Salvini condannata in Cassazione; Bologna, condannata in Cassazione la famiglia a cui citofonò Salvini: «Scusi, lei spaccia?»; Scusi, lei spaccia?. La famiglia citofonata da Salvini condannata per droga. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La famiglia ’citofonata’ da Salvini. Sconto di pena dalla Cassazione

Come scrive msn.com: I Labidi colpevoli di spaccio, ma la Corte d’appello dovrà rivedere le condanne al ribasso per la continuazione ...

Famiglia 'citofonata' da Salvini condannata in Cassazione

Si legge su msn.com: La Cassazione ha confermato gran parte delle sentenze di condanna per i componenti di un'organizzazione accusata di gestire lo spaccio in zona Pilastro a Bologna, reati commessi tra il 2019 e il 2020.

Condanna in Cassazione per la famiglia della “citofonata” di Salvini al Pilastro

Come scrive bologna.repubblica.it: Rinvio a un appello bis per uno degli imputati: la difesa aveva contestato il ruolo di promotore dell’associazione ...