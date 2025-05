La falsa citazione del 2010 di Papa Leone XIV sul Comunismo

La citazione attribuita a Papa Leone XIV è una bufala, ma il suo impatto evidenzia un fenomeno attuale: la disinformazione che si diffonde sui social. In un'epoca in cui le parole possono essere facilmente distorte, è fondamentale interrogarsi su cosa ci viene realmente detto. Riflessioni come questa ci invitano a vigilare e a cercare la verità, per non cadere vittima di narrazioni fuorvianti. Chi controlla le informazioni controlla il dibattito!

Circola una citazione attribuita a Robert Francis Prevost, l'attuale Papa Leone XIV, risalente al 2010 e, secondo la narrazione diffusa sui social, pronunciata durante la Conferenza latinoamericana dei vescovi: «Il comunismo è penetrato anche negli ambienti cristiani, mascherato da solidarietà. È nostro dovere pastorale denunciarlo». Tuttavia, l'unica fonte di questo presunto intervento è rappresentata dai social stessi e il racconto risulta privo di riscontri, oltre che pieno di incongruenze. Per chi ha fretta. Nel 2010 non c'è stata alcuna Conferenza.. Prevost non poteva comunque intervenire alla Conferenza in quanto non era ancora stato ordinato vescovo.

