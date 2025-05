‘La Fagianata’ di Magrini | UAE supponente Del Toro imparerà la lezione Yates ha colpito sul luogo del delitto

Simon Yates ha riscritto la sua storia, tornando sul luogo del delitto per un capolavoro che tutti ricorderanno. Dopo le sconfitte del passato, ha dimostrato che ogni errore è solo un'opportunità per apprendere e rinascere. Questa rivincita non è solo personale, ma rappresenta anche una lezione per tutti noi: non smettere mai di lottare, perché la vera vittoria è quella che arriva dopo le cadute. Scopri il potere della resilienza!

IL CAPOLAVORO DI SIMON YATES. Simon Yates è tornato sul luogo del delitto e ha colpito. Vendetta, tremenda vendetta. Non ha vinto nessuna tappa, non ha fatto volatine come nel 2018 e probabilmente quella lezione gli è servita per questa meravigliosa impresa storica. Sono contento per lui, è un segno di rivalsa per un corridore che era stato un po’ sfortunato nell’ultimo periodo, aveva avuto anche problemi fisici. Alla Jayco AlUla non si era ambientato bene, ma oggi penso che anche loro siano contenti per lui. DEL TORO E CARAPAZ I GRANDI SCONFITTI. Che Simon Yates sia stato il più brillante lo ha dimostrato con il record di scalata del Colle delle Finestre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “UAE supponente, Del Toro imparerà la lezione. Yates ha colpito sul luogo del delitto”

Pagelle Giro d’Italia 2025: Simon Yates ha imparato la lezione, la UAE è riuscita a perdere, bravo Pellizzari

Nel Giro d'Italia 2025, la ventesima tappa ci regala l'epica vittoria di Chris Harper, un trionfo che lo consacra tra i grandi del ciclismo.

