La domanda sul fidanzato che spiazza Clara e lo sguardo di Fedez che accende il gossip

Il nuovo capitolo del gossip italiano si scrive con la diretta di Clara Soccini e Fedez, dove un semplice "sei fidanzata?" ha acceso gli animi. L’imbarazzo di Clara e lo sguardo complice di Fedez hanno fatto impazzire i social, dimostrando come la curiosità per le relazioni dei vip sia in continua crescita. In un'epoca in cui ogni gesto diventa notizia, sarà interessante vedere come reagiranno i fan e se nasceranno nuove alleanze nel mondo dello spettacolo!

Il gossip attorno a Fedez e Clara Soccini continua a far discutere, alimentato da una recente diretta streaming che ha fatto il giro dei social. Durante una live con "Il Rosso" e "Ash", alla cantante è stato chiesto se fosse fidanzata. Clara, visibilmente imbarazzata, ha esitato nella risposta, cercando lo sguardo di Fedez, che ha prontamente scherzato: "Ma fatti i ca**i tuoi!". Questo scambio ha acceso le speculazioni su una possibile relazione tra i due artisti. La collaborazione musicale tra Fedez e Clara ha preso forma nel singolo "Scelte stupide", pubblicato il 2 maggio 2025. Il brano, scritto insieme ad Alessandro La Cava e Federica Abbate, è stato presentato anche durante il serale di "Amici di Maria De Filippi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La domanda sul fidanzato che spiazza Clara e lo sguardo di Fedez che accende il gossip

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide

Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

