La denuncia della Gargotta | La nostra distesa estiva con vista sulla ’discarica’

La Gargotta del Popol Giost lancia un grido di allerta: il centro storico di Reggio, simbolo di bellezza e cultura, è offuscato da una discarica. Un tema che si inserisce nel dibattito nazionale sulla sostenibilità e la valorizzazione delle città. I ristoratori denunciano come l'incuria possa compromettere l'attrattività del territorio. È ora di agire per proteggere le nostre gemme e garantire un futuro più pulito e vivibile!

Una distesa con vista. discarica. Questo è il centro storico di Reggio. Lo sfogo di protesta è dei titolari del locale ’La Gargotta del Popol Giost’ di piazza Scapinelli, alle spalle del mercato coperto e di palazzo Renato Fonte, sede di diversi uffici comunali, tra cui il Suap, quello dedicato alle attività produttive. "E noi un’attività produttiva l’abbiamo proprio su piazza Scapinelli, da quasi 10 anni – chiosano – Anni in cui mai un intervento è stato fatto per rendere questa una vera piazza, non una seduta (anzi la famosa “panchina del degrado” venne rimossa anni fa), non un accenno di verde pubblico, ma una fornace di lastricato che da giugno diventa una piastra buona per cuocere le uova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it