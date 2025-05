La crema solare non è questione di bellezza ma di salute | C’è una correlazione coi tumori della pelle”

La crema solare non è solo un alleato di bellezza, ma una barriera fondamentale per la salute della nostra pelle. Con l’aumento dei casi di tumori cutanei, proteggersi dai raggi UV diventa cruciale. La dottoressa Ines Mordente ci offre consigli preziosi per affrontare il sole in sicurezza. Non trascuriamo il nostro benessere: una piccola attenzione quotidiana può fare la differenza! Scopri come rendere ogni esposizione al sole più sicura.

Esporsi al sole senza un adeguato prodotto che faccia da filtro contro i raggi UV è pericoloso. La dottoressa Ines Mordente ha spiegato a Fanpage.it come comportarsi sotto al sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La crema solare non è questione di bellezza ma di salute: “C’è una correlazione coi tumori della pelle”

“Pisa Sicura Sotto il Sole”: attivati tre dispenser di crema solare per prevenire i tumori

Lo scorso 16 maggio, al Giardino Scotto di Pisa, è stata presentata l’iniziativa "Pisa Sicura Sotto il Sole", promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione contro il melanoma.

Cerca Video su questo argomento: Crema Solare Questione Bellezza Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La crema solare non è questione di bellezza ma di salute: “C’è una correlazione coi tumori della pelle; La nuova era della protezione solare: dalla stagionalità alla beauty routine; Offerta incredibile, un kit di creme solari a un prezzo mai visto: proteggi la tua pelle spendendo pochissimo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La crema solare non è questione di bellezza ma di salute: “C’è una correlazione coi tumori della pelle”

fanpage.it scrive: C'è una correlazione tra sole e tumori della pelle?

Queste sono le 10 migliori creme solari del 2025, secondo Yuka

Secondo greenme.it: Le migliori creme solari del 2025 secondo Yuka: punteggi, caratteristiche e alcuni limiti dell’app che analizza cosmetici e alimenti ...

Crema solare, se è scaduta buttarla è un grave errore: in casa vale oro

msn.com scrive: Con l'arrivo dell'estate, molte persone si trovano a dover affrontare le rimanenze di crema solare che vengono spesso dimenticate.