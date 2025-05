La Costituzione italiana fra origini assetto e proposte di riforma magistrati e costituzionalisti a confronto per celebrare la Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica si avvicina e, quest'anno, l'Amministrazione Comunale di Taranto celebra le radici della nostra Costituzione con un confronto tra magistrati e costituzionalisti. In un contesto globale dove i diritti fondamentali sono sempre più al centro del dibattito, questo evento diventa un'opportunità imperdibile per riflettere sull'importanza della giustizia e della democrazia. Non perdere l'occasione di partecipare e far sentire la tua voce!

Tarantini Time Quotidiano Per la Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato alla Cultura ha promosso due iniziative. Una di carattere simbolico, tesa a ricordare uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana in questo periodo storico di estrema attualità. Il 2 giugno, davanti alla facciata di Palazzo Ducale, insieme a una bandiera tricolore di grandi dimensioni, sarà affisso un banner per ricordare il valore della pace sancito dall’articolo 11 della Carta Costituzionale: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - La Costituzione italiana fra origini, assetto e proposte di riforma, magistrati e costituzionalisti a confronto per celebrare la Festa della Repubblica

Festa della Costituzione, a Forlì una giornata per parlare di democrazia, diritti e lavoro

A pochi giorni dal 2 giugno, torna a Forlì la Festa della Costituzione, un’occasione per riflettere su democrazia, diritti e lavoro.

Cerca Video su questo argomento: Costituzione Italiana Origini Assetto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Costituzione Italiana - Origini

Riporta skuola.net: L'Assemblea Costituente, eletta lo stesso giorno del referendum, redasse la Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948. L'origine della Costituzione della Repubblica Italiana Nel ...

Costituzione italiana - Origini storiche

Secondo skuola.net: Nel 1861, l'Italia fu unificata sotto Vittorio Emanuele ... Repubblica e l'Assemblea costituente iniziò il lavoro sulla Costituzione, che entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

Costituzione italiana rigida: cosa significa e perché è scritta così

Da termometropolitico.it: La Costituzione italiana è la fonte di diritto per eccellenza ... di ciascuna Camera nella seconda votazione. A garanzia dell’assetto democratico del paese, è previsto anche che le leggi ...