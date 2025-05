La Corte d' Appello chiede chiarimenti al Messico estradizione congelata | il mago delle truffe resta in cella

Luis Alberto Perez Zamorano, il noto "mago delle truffe", rimane in cella mentre la Corte d'Appello chiede chiarimenti sulla sua estradizione verso il Messico. Questo episodio mette in luce un trend inquietante: la crescita delle truffe finanziarie che colpiscono i risparmiatori più vulnerabili. La vicenda non è solo una questione di giustizia, ma un campanello d’allarme sulla fiducia nel sistema degli investimenti. Riuscirà la giustizia a fare il suo corso?

Resta in cella, almeno per il momento, Luis Alberto Perez Zamorano, ricercato dal Messico per una presunta truffa milionaria ai danni di circa 10 mila piccoli investitori e trovato su una nave da crociera appena sbarcata a Palermo. È stata celebrata davanti alla prima sezione della Corte.

Salva 2 persone da mongolfiera in fiamme ma resta agganciato, precipita e muore. Tragedia in Messico

Una tragedia ha colpito la Fiera Enrique Estrada 2025, in Zacatecas, Messico, dove un uomo di 40 anni ha perso la vita nel tentativo eroico di salvare due persone da una mongolfiera in fiamme.

