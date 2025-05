La Corea del sud sceglie il nuovo presidente dopo il caos tra missili e impeachment

Martedì, la Corea del Sud vivrà un momento cruciale: le elezioni presidenziali dopo un periodo turbolento segnato da tensioni geopolitiche e politiche interne. L’alta affluenza al voto anticipato, con un sorprendente 34,7%, rivela un'elettorato attivo e desideroso di cambiamento. Questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il paese, in un contesto globale in cui l'instabilità politica è all'ordine del giorno. Chi sarà il leader capace di guidare

Martedì si apriranno le urne in Corea del sud per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, ma l'altissima affluenza al voto anticipato (34,7 per cento) ha già dimostrato la mobilitazione dei.

Corea del Nord: fallito il varo del nuovo cacciatorpediniere, Kim Jong-un: «Atto criminale»

Durante il varo del nuovo cacciatorpediniere da 5 mila tonnellate a Chongjin, un grave problema tecnico ha causato danni allo scafo, causando il fallimento della cerimonia e indignando Kim Jong-un.

La Corea del sud sceglie il nuovo presidente dopo il caos, tra missili e impeachment

ilfoglio.it scrive: Il candidato con più possibilità di vincere a Seul è quello che vuole più Russia, Cina e Corea del nord e meno Ucraina ...

Da msn.com: Gli investigatori sudcoreani che indagano sul presidente messo sotto accusa Yoon Suk Yeol sono arrivati davanti la sua residenza ufficiale per prepararsi a eseguire un nuovo mandato di arresto.

In Corea del Sud Starbucks ha vietato di usare alcuni nomi per ordinare un caffè

Come scrive ilpost.it: Come prevede normalmente il servizio della catena di caffetterie: sono quelli dei candidati presidenti, in vista delle elezioni del 3 giugno ...