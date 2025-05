La coppa Champions è made in Irpinia a Monaco di Baviera l’artigianato di Avellino

Un pezzo di Irpinia si erge sul palcoscenico della Champions League! Questa sera, la leggendaria coppa, simbolo di vittoria e prestigio, è frutto dell’abilità artigiana di Alberto e Igino Iacovacci. Un connubio tra tradizione e sport che dimostra come l’eccellenza italiana possa risplendere anche nei momenti più importanti della scena calcistica mondiale. Due squadre in gara, ma un cuore irpino a fare da protagonista!

È Made in Irpinia la coppa di Monaco di Baviera, quella che stasera, 31 maggio, verrà alzata al cielo dall'Inter o da Paris Saint-Germain. È quanto riportato dal Corriere Irpinia. A costruire la coppa Alberto e Igino Iacovacci e Nicolina .

