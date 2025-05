La comunità scossa Il sindaco ferma tutto | Corsi di supporto alle famiglie con i cani

La comunità è in lutto e il sindaco ha deciso di fermare tutto. Un gesto di rispetto che riflette un trend sempre più diffuso: la sensibilità verso le tragedie che colpiscono le famiglie. Ma non basta. Sospesi anche i corsi di supporto per le famiglie con i cani, un tema che sta guadagnando attenzione. In questi momenti difficili, il legame tra uomo e animale si fa ancora più forte. Rimanete sintonizzati per scoprire come affrontare insieme questi eventi.

"Sospesi tutti gli eventi di stasera. Alla luce dei tragici avvenimenti accaduti questo pomeriggio, nel rispetto della famiglia e di chi in questo momento sta lottando per la vita, ho ritenuto opportuno, di concerto con la giunta e l’organizzazione, di sospendere tutti gli eventi programmati per stasera alla Ferruccia, Carabattole e parco Pertini. In questo momento non c’è nulla da festeggiare ma solo fare un grande silenzio e pregare affinché il buon Dio soccorra la piccolina e la nonna in questo difficile momento". E’ il triste comunicato pubblicato ieri pomeriggio dal sindaco di Agliana, Luca Benesperi, sulla sua pagina istituzionale Facebook, in seguito all’aggressione da parte di un pitbull di una bambina di due anni e della nonna di 68 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La comunità scossa. Il sindaco ferma tutto: "Corsi di supporto alle famiglie con i cani"

