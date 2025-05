La Commissione europea critica l' aumento dei dazi USA sull' acciaio

La Commissione Europea alza la voce contro l'inasprimento dei dazi statunitensi sull'acciaio, portandoli dal 25% al 50%. Un passo che potrebbe destabilizzare ulteriormente l'economia globale in un momento già critico. Questo aumento non solo fa lievitare i costi per consumatori e aziende, ma mette anche in discussione le dinamiche dei mercati internazionali. Rimanere aggiornati su queste tensioni commerciali è fondamentale: il futuro delle nostre tasche ne potrebbe risentire!

La Commissione europea esprime "profondo rammarico per l'aumento annunciato dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50%". "Questa decisione - riferisce un portavoce dell'esecutivo Ue - aggiunge ulteriore incertezza all' economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'aumento dei dazi mina inoltre gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata" con gli Stati Uniti per scongiurare una guerra commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Commissione europea critica l'aumento dei dazi USA sull'acciaio

Macron usa la Commissione europea per favorire gli affari dei francesi

Emmanuel Macron utilizza la Commissione Europea per sostenere gli interessi economici francesi, mentre la competizione sul mercato del nucleare si intensifica.

