la classifica dei 9 album dei led zeppelin dal meno riuscito al più mitico

Scopri la classifica dei 9 album dei Led Zeppelin, dal meno riuscito al più leggendario! Questi pionieri del rock hanno mescolato blues e hard rock, creando un suono unico che continua a ispirare artisti di ogni genere. Un aspetto affascinante? Ogni album racconta una storia di innovazione e audacia che ha segnato un'epoca. Non perdere l'occasione di esplorare il loro viaggio musicale e scoprire quale opera ha conquistato il titolo di mito!

I Led Zeppelin hanno ridefinito il rock, trasformando il blues in qualcosa di monumentale e inedito. Forse tutto è iniziato da una semplice domanda: “E se il blues fosse davvero la musica più forte?”. Un pensiero che potrebbe sembrare già esplorato, ma non come sono riusciti a fare loro. Sono nati dai resti di un'altra band, The Yardbirds (tre dei cui membri, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, sono diventati tra i più grandi chitarristi rock di tutti i tempi), anche se Page è stato l'unico membro originale a fare poi parte dei Led Zeppelin. Man mano che vari elementi degli Yardbirds abbandonavano il gruppo (volevano fare qualcosa di più folk, intraprendere la carriera solista, o diventare fotografi), Page ha reclutato dei sostituti in sintonia con la sua missione blues, fino a formare una band completamente nuova. 🔗 Leggi su Gqitalia.it