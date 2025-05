La classifica degli ospedali migliori d’Italia | il Morgagni-Pierantoni sul podio dietro al Gemelli di Roma

Un riconoscimento di prestigio! L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si posiziona sul podio nazionale, confermandosi come il migliore della Romagna. Questo successo non è solo una vittoria locale, ma riflette un trend più ampio: la crescente attenzione alla qualità dei servizi sanitari in Italia. Dalla telemedicina ai protocolli di cura innovativi, il settore della salute sta evolvendo. Un motivo in più per investire nella nostra sanità!

L’istituto Tedesco Qualità e Finanza ha redatto una classifica dei 100 migliori ospedali d’Italia. L’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è primo a livello regionale e sul podio dei centri di cura d’eccellenza su scala nazionale, secondo solo al policlinico Gemelli di Roma. In Romagna, il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - La classifica degli ospedali migliori d’Italia: il Morgagni-Pierantoni sul podio dietro al Gemelli di Roma

Migliori ospedali d’Italia: quali sono i 4 dell’Emilia Romagna in classifica

L'Emilia-Romagna si conferma un'eccellenza nella sanità italiana: ben quattro dei suoi ospedali figurano tra i primi cento del Paese! Al secondo posto, il Morgagni-Pierantoni di Forlì brilla per qualità e innovazione.

