La città si prepara alle celebrazioni del 2 giungo Festa della Repubblica | il programma

Pescara si veste a festa per il 2 giugno, celebrando il 79esimo anniversario della Repubblica con un ricco programma di eventi. Dalla cerimonia ufficiale alla consegna degli attestati, la città si unisce in un tributo alla storia e ai valori democratici. Questo è il momento ideale per riflettere sul significato di appartenenza e partecipazione. Non perdere l'occasione di vivere una giornata che celebra le radici del nostro Paese!

Pescara si prepara alle celebrazioni del 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica e la mattinata del 2 giugno sarà ricca di iniziative. A illustrare il programma della giornata è la prefettura. Una mattinata fitta di appuntamenti che vedrà anche la consegna degli attestati di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - La città si prepara alle celebrazioni del 2 giungo, Festa della Repubblica: il programma

