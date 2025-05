La Cina punta sui sottomarini fantasma | perché sono pericolosi e cosa possono fare

La Cina investe in sottomarini "fantasma", un passo strategico che potrebbe rivoluzionare la guerra sottomarina. Con un sistema ibrido capace di ridurre il rumore dei motori fino a 26 decibel, questi sottomarini potrebbero diventare quasi invisibili ai sonar nemici. In un'era in cui la sicurezza marittima è sempre più cruciale, il futuro della navigazione subacquea si fa sempre più affascinante e inquietante. Cosa ci riserverà la guerra tecnologica dei mari

