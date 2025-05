La Champions League resta tabù per l’Italia | Inter travolta dal PSG a Monaco di Baviera

La Champions League continua a rimanere un sogno irraggiungibile per il calcio italiano. L'Inter, travolta dal PSG con un sonoro 5-0, ha subito una lezione che evidenzia un divario preoccupante tra il nostro campionato e le élite europee. È un campanello d'allarme per il sistema calcio italiano, che deve ripensare strategie e investimenti. La domanda sorge spontanea: come possiamo tornare a competere ai massimi livelli?

Una lezione di calcio a Monaco di Baviera. Il PSG è salito in cattedra nella finale di Champions League e ha nettamente sconfitto l'Inter 5-0. Un passivo pesantissimo (mai visto in un atto conclusivo) per la formazione allenata da Simone Inzaghi, frutto di quanto verificatosi all'Allianz Arena: due squadre di livello di diverso e arrivate all'appuntamento in maniera molto differente. Una partita fin da subito in salita per la Beneamata, viste le marcature al 12? del marocchino Achraf Hakimi (ex Inter) al 12? e del francese Desire Doue al 20?. Nella ripresa la compagine di Luis Enrique ha letteralmente dilagato, con la doppietta di Doue al 63? e le reti del georgiano Khvicha Kvaratskhelia al 74? e del transalpino Senny Mayulu all'87'.