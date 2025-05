La Cassazione cassa se stessa | Sull' Albania decide la Corte Ue torna lo stop

Un nuovo capitolo nella saga giuridica sui centri di accoglienza in Albania: la Cassazione si smentisce e lascia la parola alla Corte di Giustizia Ue. Questo tira e molla evidenzia un tema di grande attualità : la gestione dei flussi migratori e il ruolo delle istituzioni europee. In un momento in cui l’Europa cerca risposte, la questione dei diritti umani torna prepotentemente al centro del dibattito. Resta da vedere come si evolverà la situazione.

Un'altra puntata della telenovela giurisdizionale attorno ai centri in Albania. La Corte di Cassazione di fatto smentisce una sua precedente decisione e rinvia alla Corte di Giustizia Ue l'esame di due casi di trasferimento presso il Cpr di Gjader. In pratica, con un dispositivo che è stato pubblicato ieri, la prima sezione penale della Cassazione, attraverso un'ordinanza, ha trasmesso alla Corte di Giustizia Ue la decisione circa due ricorsi che il Ministero dell'Interno aveva inoltrato contro due provvedimenti della Corte d'Appello. Quest'ultima, infatti, non aveva convalidato i rispettivi trattenimenti a Gjader.

La morte di Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, scuote il mondo del calcio. I figli, desiderosi di giustizia, hanno affisso uno striscione davanti alla Corte di Cassazione, ricordandone l'ereditĂ e sollecitando attenzione su una vicenda che va oltre il campo.

