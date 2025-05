La carica di Vannacci Non si candida e rilancia | Una squadra spiazzante

Roberto Vannacci non si candida, ma lancia una squadra che promette di sorprendere. Con la scritta "A Firenze sono tre", il generale gioca col simbolismo e prepara il terreno per una nuova iniziativa. Nel contesto di un'Italia che cerca figure carismatiche, Vannacci si fa notare con t-shirt audaci e incontri esclusivi. Un’azione strategica che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era politica. Sarà davvero la sua "decima" a cambiare le regole del gioco?

"A Firenze sono tre", di decime. Sotto alla scritta delle t-shirt blu c’è la stampa del generale che incrocia gli indici, sul retro la data simbolo, "XXX maggio 2025", giorno in cui si ritrova la "decima a cena". Ma lui, Roberto Vannacci, preferisce il cambio abito. Prima c’è da sfoggiare la maglia (nera, naturalmente) regalatagli da un "sostenitore" di Napoli: "Referendum delendum est", decanta il neo vice segretario del Carroccio. Catone il Censore pensava a "distruggere" Cartagine, Vannacci i referendum dell’8-9 giugno. Poi, fatta sera, spazio alla camicia Rafi Ruben a righe verticali bianche e blu, stirata e tra le mani di un suo collaboratore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La carica di Vannacci. Non si candida e rilancia: "Una squadra spiazzante"

Lega, Vannacci e Sardone nuovi vice di Salvini: il generale ottiene la carica grazie a una norma ad hoc nello statuto

Silvia Sardone e Roberto Vannacci sono stati nominati nuovi vicesegretari della Lega, ricevendo l'incarico grazie a una norma specifica dello statuto.

YouTrend, Vannacci eletto all'Europarlamento

Lo riporta ansa.it: Il candidato indipendente della Lega Roberto Vannacci risulterebbe tra gli eletti all'Europarlamento. E' quanto scrive YouTrend sul suo account X mentre è in corso lo spoglio. " ...

Vannacci, la Costituzione non impone di definirsi antifascisti

Come scrive ansa.it: Non si può essere anti qualcosa che non esiste più". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci - candidato della Lega alle Europee - alla presentazione del suo libro. "Cosi come nessuno ritiene ...

FdI si spacca su Vannacci. Donzelli con il generale, e il partito lo rilancia. Zan: “Sconfessano Crosetto” Il ministro: “Diverso da chi mi attacca, da una parte o dall ...

Scrive ilfattoquotidiano.it: Parole leggibili anche come una sfiducia implicita a uno dei fondatori di FdI, il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha rimosso all’istante Vannacci dalla carica di presidente dell ...