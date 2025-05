La canzone sui giovani e l’incontro con Berlusconi | ecco perché invitiamo Fedez al congresso di Forza Italia

Fedez a congresso di Forza Italia: un incontro che segna il ponte tra generazioni. La scelta del partito di invitare il rapper non è casuale. "Battito", il suo brano di Sanremo, affronta il disagio giovanile, un tema centrale in un'epoca in cui la voce dei giovani si fa sempre più forte. Riconoscere le loro emozioni è fondamentale per costruire un dialogo autentico. È tempo di ascoltare e comprendere!

«Io sono della generazione di Al Bano, mi piace Venditti, ero amico di Battiato, di Mogol. Non conosco quasi niente del repertorio che va oggi tra i giovani però mi hanno detto che il brano di Fedez di Sanremo, Battito, parla di malessere e disagio giovanile e noi per questo lo abbiamo invitato. Poi lui adesso è maturato, è passato attraverso la malattia, ha mostrato le sue cicatrici. Ripeto: chi pensa che al congresso di Forza Italia giovani diremo ‘Ecce homo’ sbaglia di grosso. Lui dialogherà con Giuseppe Cruciani, che sa cosa sono i podcast e anche lui ha molto seguito tra i giovani». Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in un’intervista a Libero spiega perché gli azzurri faranno parlare l’ex marito di Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «La canzone sui giovani e l’incontro con Berlusconi: ecco perché invitiamo Fedez al congresso di Forza Italia»

Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia.

