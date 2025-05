La camorra non conosce confini | faide alleanze e rappresaglie nel cuore della Campania

...sua capacità di adattarsi e prosperare anche in un contesto sempre più complesso. Le faide tra clan si intrecciano con alleanze strategiche, evidenziando come la criminalità organizzata stia evolvendo per mantenere il controllo su territori e traffici. Questo scenario inquietante non è solo un problema locale, ma riflette un trend nazionale preoccupante: la resilienza della mafia in un'epoca di crisi economica e sociale. È il momento di affrontare questa sfida collettiva.

Una scarcerazione eccellente, una serie di sparatorie a scopo intimidatorio, e alleanze tra clan di diverse province campane: è questo il quadro che emerge dalla recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), che pone sotto i riflettori la perdurante vitalità della camorra e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - La camorra non conosce confini: faide, alleanze e rappresaglie nel cuore della Campania

