La calunnia dell’Ecri contro la Polizia è politica culturale e nociva per tutti

La recente polemica sull’ECRI e la polizia mette in luce un tema cruciale: la percezione della sicurezza in una società sempre più multiculturalista. Le dichiarazioni controverse alimentano un clima di sfiducia e divisione, minando il lavoro delle forze dell'ordine. È fondamentale trovare un equilibrio tra giustizia sociale e sicurezza, evitando strumentalizzazioni politiche che non fanno bene a nessuno. L’unità passa attraverso il dialogo, non la calunnia.

Il rapporto ECRI 2024 contro razzismo e intolleranza lo scorso autunno suggerì al governo di verificare casi di profilazione razziale. Nei giorni scorsi gli esponenti dell'inutile organo tornano alla carica con dichiarazioni offensive e irricevibili, incuranti delle ferme prese di posizione di allora delle nostre istituzioni, tra cui il Capo dello Stato.

