La bufala dell’immigrato stupratore che finisce violentato da un trans

In un'epoca in cui la disinformazione corre più veloce della verità, la bufala dell'immigrato stupratore e del presunto "revenge" da parte di un trans è solo l'ultima trovata per seminare paura e divisione. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità dei media e sull'impatto delle fake news nella società contemporanea. Perché è importante informarsi correttamente? Per difendere la nostra comunità da stereotipi dannosi e ingiustizie.

Circola lo screenshot di un presunto articolo che racconta la storia di un immigrato che avrebbe tentato di stuprare una donna, scoprendo poi che si trattava di «un trans», venendo infine stuprato da quest’ultimo. Secondo quanto riportato nello screenshot, la notizia sarebbe stata pubblicata da Libero Giornale, che però non è affatto una testata giornalistica, ma un noto sito di bufale, particolarmente attivo e virale intorno al 2016, soprattutto sul tema dell’immigrazione. Per chi ha fretta. Libero Giornale non è un testata giornalistica.. Si tratta di un sito di bufale particolarmente attivo e virale nel 2016. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La bufala dell’immigrato stupratore che finisce violentato da «un trans»