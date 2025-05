La borsa di Chiara Poggi fu utilizzata prima dell’omicidio e mai repertata | cosa significa

A quasi diciassette anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco non smette di affascinare e inquietare. La borsa della vittima, utilizzata prima del delitto ma mai repertata, solleva interrogativi inquietanti sulla gestione delle indagini. Questo nuovo dettaglio si inserisce in un contesto più ampio di giustizia in divenire, dove la verità sembra ancora sfuggente. Scopriremo mai cosa si cela dietro a questi misteri?

A quasi diciassette anni dall' omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua ad arricchirsi di elementi oscuri e nuove controversie. Mentre la Procura generale di Milano presenta ricorso in Cassazione contro la semilibertà concessa ad Alberto Stasi, spuntano dettagli inediti e tracce mai del tutto chiarite. Al centro del nuovo ricorso c'è l' intervista rilasciata da Stasi il 22 marzo scorso a Le Iene, durante un permesso premio. Secondo i giudici di Sorveglianza, nessuna norma gli impediva di parlare con i media. Ma per la sostituta procuratrice generale Valeria Marino, quell'uscita pubblica rappresenta una violazione sufficiente per revocare il beneficio: da qui la decisione di rivolgersi alla Suprema Corte.

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi»

Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

