La balera festeggia il suo ventesimo episodio con un ospite d'eccezione: Danilo Rossi! Questo podcast incarna la rinascita della musica tradizionale italiana, rispondendo al crescente interesse per le radici culturali. Con Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, ogni puntata è un tuffo nel passato, ma anche un invito a ballare nel presente. Scopri come il liscio continua a unire generazioni e ad emozionare. Non perdere questa celebrazione!

’La balera’, il podcast che celebra la musica, la cultura e la tradizione del liscio, raggiunge il 20° episodio. Condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, con la direzione artistica di Giordano Sangiorgi, il podcast offre agli ascoltatori un viaggio affascinante attraverso le melodie, i protagonisti e l’intramontabile fascino del liscio. In questa puntata speciale, ’La balera’ ospita il celebre musicista forlivese Danilo Rossi, violista e già prima viola dell’ Orchestra del teatro alla Scala di Milano. Rossi condivide il suo percorso personale, raccontando come la musica popolare e il liscio abbiano influenzato la sua carriera e presentando un progetto dedicato ai giovani musicisti per il recupero e la valorizzazione delle partiture storiche del maestro Carlo Brighi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’La balera’, Danilo Rossi ospite del 20° episodio

