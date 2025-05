la accerchiano in 6 per rapinarla in pieno centro a milano paura per una donna

La notte milanese ha riservato un brutto risveglio a una giovane donna, aggredita da sei individui in pieno centro. Questo episodio mette in luce un fenomeno allarmante: la percezione di insicurezza che cresce nelle nostre città. Milano, simbolo di moda e cultura, si confronta con sfide nuove. La domanda è: come possiamo tutelare chi vive e visita i nostri splendidi luoghi? Riflessioni urgenti su sicurezza e coesione sociale.

Se l'è vista brutta una donna di 28 anni, nella notte tra venerdì e sabato, in centro a Milano. Erano le 2: la donna (una peruviana) stava passeggiando in via del Torchio, vicino a via Torino, quando all'improvviso un gruppo di giovani nordafricani l'ha accerchiata nel tentativo di rapinarla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it