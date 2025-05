Kvaratskhelia nuovo protagonista del PSG | stipendio e impatto devastante nei primi mesi a Parigi Pericolo per l’Inter

Khvicha Kvaratskhelia sta già scrivendo la sua storia al PSG, diventando il nuovo protagonista che fa tremare l’Inter in vista della finale di Champions League. Con un impatto devastante nei primi mesi a Parigi e uno stipendio da top player, il giovane georgiano è pronto a scatenare la sua magia. Riuscirà a far brillare l’astro parigino nel palcoscenico europeo? Tutto è possibile!

Un pericolo per l'Inter nella finale di Champions League. Khvicha Kvaratskhelia è diventato rapidamente uno degli elementi chiave nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique, pronto a mettere in difficoltà la difesa dell'Inter nella finale di Champions League. Arrivato nella capitale francese durante il mercato invernale, il talento georgiano ha saputo imporsi grazie alla sua tecnica raffinata e alla straordinaria intensità atletica. Dopo un inserimento graduale, il pubblico del Parco dei Principi lo ha già eletto a idolo. Luis Enrique lo ha schierato in ogni ruolo del tridente offensivo, ma ciò che colpisce di più è la sua intelligenza tattica e la capacità di adattarsi al sistema dinamico impostato dall'allenatore spagnolo, che ha costruito un attacco imprevedibile e fluido sotto la Tour Eiffel.

Quanto guadagna Kvaratskhelia al PSG e cosa ha combinato nei suoi primi mesi strepitosi a Parigi

