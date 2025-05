Kiev morta bimba di 9 anni dopo un raid russo Smentita la notizia dell' attacco ucraino all' elicottero di Putin nel Kursk

Nella drammatica escalation del conflitto in Ucraina, la morte di una bimba di 9 anni a causa di un raid russo segna un triste capitolo. Mentre le notizie su un attacco all'elicottero di Putin si smentiscono, il dolore delle famiglie colpite dalla guerra esplode in tutta la nazione. Questo tragico episodio ci ricorda che dietro ai numeri e alle strategie militari ci sono vite innocenti. La pace sembra sempre più lontana.

Nella notte le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina con droni e bombe teleguidate. Un attacco ha interessato il villaggio di Dolinka, nel distretto di Polohivskyi, e ha provocato la morte di una bambina di 9 anni (un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito). Lo ha riferito - come riporta l’agenzia Unian - il governatore dell’Oblast di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Media: "Nessun attacco ucraino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kiev, morta bimba di 9 anni dopo un raid russo. Smentita la notizia dell'attacco ucraino all'elicottero di Putin nel Kursk

Cosa riportano altre fonti

Kiev, morta bimba di 9 anni dopo un raid russo in Ucraina

Ucraina, i russi lanciano un attacco aereo nella notte, morta una bimba di nove anni

Kiev, i bimbi uccisi dai raid russi avevano 8, 12 e 17 anni. «Roman, Stanislav e Tamara ora sono angeli»

