Kevin De Bruyne al Napoli | È Fatta! Il Colpo dell’Estate per gli Azzurri Campioni d’Italia

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia: Kevin De Bruyne, uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale, sta per diventare un azzurro. Questo colpo non solo esalta i tifosi, ma segna anche un trend di investimento nei grandi nomi da parte delle squadre italiane. Sarà interessante vedere come il genio belga potrà influenzare il gioco e portare la squadra verso nuove vette. L'attesa cresce!

Il sogno diventa realtà: Kevin De Bruyne è pronto a vestire la maglia del Napoli. Dopo settimane di trattative serrate e voci sempre più insistenti, l’accordo tra il fuoriclasse belga e la società partenopea è stato raggiunto. Si attende solo l’ufficialità (e relative visite mediche) che arriverà nei prossimi giorni, ma ormai non ci sono più dubbi: De Bruyne sarà il primo, clamoroso colpo del mercato estivo azzurro. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Kevin De Bruyne al Napoli: È Fatta! Il Colpo dell’Estate per gli Azzurri Campioni d’Italia.

Corriere dello Sport: “Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli”

Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli, ma resta da definire l’accordo tra il giocatore e il club azzurro.

Cerca Video su questo argomento: Kevin De Bruyne Napoli Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Kevin De Bruyne al Napoli, i legali del giocatore in arrivo: quando si può chiudere l'operazione; De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia; De Bruyne primo acquisto del Napoli campione d'Italia, ha già detto sì: cosa manca per chiudere. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cosa manca per l’ufficialità di De Bruyne al Napoli: quando ci saranno le visite mediche

Come scrive fanpage.it: Domenica ci sarà lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli: il belga è a un passo, quando sosterrà le visite mediche con la sua ...

Napoli-De Bruyne, è fatta: domenica scambio dei documenti, possibili visite lunedì

Scrive sport.sky.it: Operazione in chiusura tra Kevin De Bruyne e il Napoli: nella giornata di domenica ci sarà lo scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga. Le visite mediche sono previste o ...

Kevin de Bruyne al Napoli, è fatta: scambio di documenti e visite mediche. Quando il calciatore abbraccerà Conte e AdL

msn.com scrive: Ormai è fatta e sotto l'ombra del Vesuvio c'è un nuovo giocatore dalla maglia tinta di azzurro. Kevin De Bruyne è ormai a un passo dal Napoli. Secondo quanto riportato ...