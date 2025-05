Kenneth Faried | Futuro incerto tra Unahotels e Cangrejeros de Santurce

Il futuro di Kenneth Faried si fa avvolto nel mistero: tra Unahotels e i Cangrejeros de Santurce, l’atleta vive un momento di incertezze. In un panorama sportivo sempre più imprevedibile, la sua situazione riflette le sfide che molti atleti affrontano oggi. Con un mercato in continua evoluzione e opportunità che possono cambiare da un giorno all'altro, il suo viaggio a Porto Rico è solo l'inizio di una nuova avventura. Quale sarà il prossimo capitolo?

"Tornare alla Unahotels l’anno prossimo? Reggio è sicuramente in cima alla lista del mio cuore, ma non voglio e non posso fare promesse, perché davvero non so cosa accadrà in estate. E onestamente: nessuno di noi sa cosa possa succedere da qui ad un mese. Adesso partirò subito per Porto Rico dove giocherò per Santurce (Cangrejeros de Santurce e sarà quindi avversario del suo amico Gallinari, ai Vaqueros de Bayamon, ndr) e sono contento di tornare lì dove sono stato bene. Ad agosto vedremo quali opzioni ci saranno". Kenneth Faried non fa promesse e già questo conferma il suo spessore: inutile strizzare l’occhio ad una città intera se poi non hai la certezza di poter tornare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it