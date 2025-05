Kelsey anderson crea costumi da bagno per un grande marchio di moda

Kelsey Anderson, ex project manager, ha trovato la sua vera vocazione nel mondo della moda, creando costumi da bagno per un grande marchio. La sua metamorfosi, avvenuta grazie a "The Bachelor", dimostra come i reality possano lanciare carriere inaspettate. Oggi, non è solo un'influencer, ma una trendsetter: il suo viaggio racconta un fenomeno sempre più in crescita, dove creatività e personal branding si intrecciano in modi sorprendenti!

l'evoluzione di Kelsey Anderson: da professionista nel settore del project management a influencer di successo. La carriera di Kelsey Anderson ha subito una trasformazione significativa grazie alla partecipazione alla 28ª stagione di The Bachelor. Prima dell'esperienza televisiva, era impiegata come junior project manager a New Orleans, ma il suo coinvolgimento nello show le ha aperto nuove opportunità nel mondo dei social media e del fashion. Attualmente, si distingue come una delle influencer più seguite, con un seguito considerevole su piattaforme come Instagram e TikTok. da manager a influencer di grande rilievo.