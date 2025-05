Keanu Reeves adora a tal punto questa commedia in streaming su Prime Video da sapere le battute a memoria

Keanu Reeves ha svelato la sua passione per "Il grande Lebowski", una commedia che continua a far sognare generazioni. Questo cult dei fratelli Coen, ora su Prime Video, non è solo un film, ma un fenomeno culturale che ha ispirato un’intera community. Curioso sapere che Reeves conosce le battute a memoria? Questo dimostra quanto l'arte del cinema possa unire e ispirare anche le star! Non perderti questo viaggio nel surrealismo!

Sembra appropriato che Keanu Reeves, un uomo che è salito alla ribalta interpretando uno dei due fannulloni Bill e Ted, ami questa commedia drammatica. Keanu Reeves ha rivelato la sua passione per Il grande Lebowski, la surreale commedia dei fratelli Coen, ora disponibile in streaming su Prime Video. In un'intervista per Esquire, l'attore ha consigliato il film alla collega Carrie-Anne Moss, citando a memoria alcune battute. Il "Dude" secondo Keanu Reeves È quasi poetico che Keanu Reeves, l'indimenticabile Ted del duo Bill & Ted, sia un grande fan di Il grande Lebowski, l'irriverente commedia dei fratelli Coen che ha fatto scuola nell'arte dello slackerismo cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Keanu Reeves adora a tal punto questa commedia in streaming su Prime Video da sapere le battute a memoria

